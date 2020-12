RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Napoli 2-0: con Immobile e Luis Alberto i biancocelesti tornano a volare

Serie A 2020-2021

Lazio - Napoli 2-0 (8' Immobile, 56' Luis Alberto)

13ª giornata

Domenica 20 dicembre 2020, ore 20.45

Stadio Olimpico di Roma

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (84' Patric), Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic (84' Akpa Akpro), Escalante (80' Cataldi), Luis Alberto, Marusic; Caicedo (66' Muriqi), Immobile (80' A. Pereira). A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Franco, Adeagbo, D. Anderson. All.: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly (54' Manolas), Maksimovic, Mario Rui (64' Ghoulam); Zielinski, Bakayoko (64' Lobotka), Fabian Ruiz; Politano (54' Elmas), Petagna, Lozano (73' Malcuit). A disp.: Meret, Contini, Rrahmani, Hysaj, Demme, Elmas. All.: Gattuso.

Arbitro: Orsato (sez. Schio).

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio dell'arbitro Orsato: finisce 2-0 la sfida tra Lazio e Napoli.

90'+2' Viene giudicato irregolare l'intervento di Muriqi su Manolas: calcio di punizione per il Napoli.

90' Viene comunicato in questo momento che si giocherà per altri quattro minuti.

90' Hoedt rimane a terra dopo uno scontro con Petagna, per poi rialzarsi qualche secondo più tardi.

89' Pereira, servito da Muriqi, conclude in porta. La palla va di poco al lato del palo difeso da Ospina.

87' Un brivido per la Lazio con Reina che accompagna in out la palla di Petagna.

84' Crampi per Luiz Felipe, che viene sostituito da Patric. Entra in campo anche Akpa Akpro al posto di Milinkovic.

83' Ottima azione di Andreas Pereira che approfitta di un errore della retroguardia del Napoli. L'azione si conclude con Di Lorenzo che mette la palla in corner.

80' Altre due sostituzioni per la Lazio: escono Ciro Immobile e Escalante, entrano Pereira e Cataldi.

79' Il Napoli ci prova nuovamente con Petagna che, servito da Di Lorenzo, calcia in porta. Reina non si lascia beffare.

77' Dalla bandierina calcia Ghoulam che trova Petagna, la palla arriva direttamente a Reina.

76' Elmas per Zielinksi, interviene Immobile che mette la palla in corner.

74' Pestone alla mano di Lobotka a Luis Alberto: il calciatore del Napoli viene ammonito. Lo spagnolo esce dal campo per farsi medicare.

73' Lozano non riesce a rientrare in campo dopo in duello con Radu. Il messicano esce dal campo lasciando spazio a Malcuit.

72' Dagli sviluppi del calcio piazzato arriva il colpo di testa di Petagna. L'azione viene interrotta perché, in uno dei cross, la palla supera la linea del campo.

70' Manolas serve Lozano, che subisce una trattenuta da Radu. L'arbitro lo sanziona e concedde un calcio di punizione per il Napoli.

69' Dagli sviluppi del calcio piazzato, Hoedt tenta la conclusione che si perde abbondantemente sopra la traversa.

68' Duro intervento di Manolas a Immobile, e calcio di punizione in favore della Lazio da posizione defilata.

66' Prima sostituzione per Inzaghi: esce Caicedo, entra Muriqi.

66' L'azione offensiva del Napoli viene interrotta dal fallo in attacco di Petagna su Radu.

64' Altre due sostituzioni per Gattuso: escono Mario Rui e Bakayoko, entrano Ghoulam e Lobotka.

63' Su cross di Di Lorenzo, Escalante mette la palla fuori dal campo.

61' Milinkovic toglie la palla a Di Lorenzo, conquistando anche la rimessa laterale.

58' Fallo di Zielinski su Lazzari: l'esterno, colpito in precedenza anche da Maksimovic, rimane a terra per qualche secondo.

57' Fallo di Mario Rui su Caicedo, palla nuovamente a Reina.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio raddoppia con Luis Alberto, servito bene da Immobile. L'esultanza è l'abbraccio con Simone Inzaghi.

54' Prime sostituzioni per Gattuso: escono Koulibaly e Politano, entrano Manolas ed Elmas.

53' Il Napoli attacca con insistenza. Il cross questa volta arriva dai piedi di Di Lorenzo, Radu mette la palla in corner.

53' Nuovo corner per il Napoli, allontana di testa Milinkovic-Savic.

52' Politano viene servito bene dai compagni, Marusic mette la palla in calcio d'angolo.

50' Peccato di generosità di Felipe Caicedo che non calcia in porta e propone lo scambio con Caicedo. Il Napoli recupera.

50' Lozano mette una palla insidiosa all'interno dell'area, interviene bene Hoedt.

48' Lozano supera Hoedt e serve dietro Fabian Ruiz che tenta la conclusione, senza successo.

47' Il Napoli ci prova subito con Politano, ma la conclusione non impensierisce Reina.

45' Inizia la seconda frazione di gioco di Lazio - Napoli.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio di Orsato e squadre negli spogliatoi: finisce il primo tempo di Lazio - Napoli.

45' Quando scocca il 45', viene comunicato anche il recupero: si giocherà per un altro minuto.

44' Fallo di Di Lorenzo, che salta e sgomita su Immobile. Calcio di punizione per la Lazio.

42' Bakayoko rimane a terra dopo uno scontro con Immobile. L'arbitro ferma il gioco e ammonisce l'attaccante.

41' Pericoloso cross di Zielinski all'interno dell'area, interviene provvidenzialmente Radu che allontana.

38' Koulibaly interviene su Milinkovic in maniera irregolare. Orsano opta per il calcio di punizione, senza dare l'ammonizione, che sarebbe diventata espulsione poiché già precedentemente sanzionato.

37' Milinkovic serve Lazzari in corsa, recupera Koulibaly.

34' Intervento regolare in scinvolata di Hoedt su Lozano all'interno dell'area di rigore.

31' Bolide di Caicedo dal limite dell'area di rigore. La conclusione è precisa ma finisce al lato della porta difesa da Ospina.

30' Intervento falloso di Koulibaly su Caicedo, con il difensore che rimedia l'ammonizione.

29' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Immobile rimette la palla al centro. L'azione viene interrotta perché, nel cross dell'attaccante, il pallone aveva superato la linea del campo.

28' Il cross di Lazzari viene murato dalla retroguardia del Napoli: Luis Alberto pronto a calciatore dalla bandierina.

27' Duello tra Luiz Felipe e Lozano, con il brasiliano che ha la meglio. Riparte la Lazio.

26' Il passaggio di Milinkovic a centrocampo viene intercettato da Bakayoko, che fa ripartire i suoi.

23' Escalante è il primo ammonito in casa Lazio: l'argentino interviene in maniera fallosa su Lozano.

21' Buona ripartenza della Lazio con Luis Alberto che serve Immobile. L'attaccante sta per entrare in area di rigore, anticipa Mario Rui.

19' Nuovo salvataggio del portiere spagnolo, questa volta su Zielinski.

18' Petagna serve indietro Fabian Ruiz, che conclude dal limite dell'area di rigore: Reina devia in angolo.

17' Dagli sviluppi del corner, Bakayoko colpisce di testa senza inquadrare la porta.

16' Lozano mette una pericolosa palla all'interno dell'area di rigore, Hoedt devia in calcio d'angolo.

14' Su calcio piazzato Luis Alberto serve Luiz Felipe, che arpiona la palla ma non inquadra la porta.

13' Brutto fallo di Lozano su Escalante: il calciatore del Napoli rimedia l'ammonizione.

12' Duello Mario Rui - Immobile nella zona della bandierina del calcio d'angolo: sarà corner per la Lazio.

11' La conclusione viene murata dalla difesa della Lazio, Luis Alberto allontana.

11' Calcio di punizione del Napoli concesso dall'arbitro dopo il fallo di Escalante su Petagna.

10' Il Napoli tenta di riprendere subito in mano la gara. La conclusione di Mario Rui finisce direttamente sui guantoni di Reina.

8' GOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Immobile! Su cross di Marusic, Immobile beffa Ospina con un colpo di testa su cui il portiere non può nulla.

7' Lazio. nuovamente pericolosa, questa volta con Caiceco che non arriva sul pallone messo in verticale da Luis Alberto. L'ecuadoriano era a tu per tu con Ospina.

6' Occasione Lazio. Lazzari crossa bene per Immobile che stoppa la palla e conclude di sinistro. La palla va di un soffio sopra la traversa.

5' Da corner, Luiz Felipe colpisce di testa: ma la palla si perde di poco alta sopra la traversa.

5' Proseguono i biancocelesti in possesso palla: Mario Rui mette in calcio d'angolo la palla.

4' Approfittando di un errore di Koulibaly, Marusic recupera e fa ripartire i suoi. L'azione si conclude con l'anticipo del difensore del Napoli su Ciro Immobile che tentava la girata.

2' La Lazio risponde con Lazzari che crossa all'indirizzo di Caciedo, arriva l'anticipo di Maksimovic.

2' Zielinski supera Hoedt e crossa all'interno dell'area di rigore: la palla finisce in out.

1' Fischio d'inizio dell'arbitro Orsato: Napoli in possesso palla.

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - Cambio dell'ultimo secondo per Simone Inzaghi: Acerbi non ce la fa, giocherà Hoedt.

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - I calciatori sono in campo per svolgere il consueto riscaldamento pre-partita. Qualche cambio di formazione dell'ultimo minuto per Simone Inzaghi: sarà Caicedo a spalleggiare Ciro Immobile, con Correa che siederà in tribuna. Recupero per Francesco Acerbi, che riprenderà il suo posto in difesa.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Napoli, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio contro il Benevento nel turno infrasettimanale e la sconfitta precedente con l'Hellas Verona, la squadra di Inzaghi è chiamata a invertire il trend, tornando a vincere anche in campionato dopo la gioia del passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Il gruppo di Gattuso, invece, è reduce dalla sconfitta contro l'Inter, arrivata dopo un bel filotto di vittorie.

