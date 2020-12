Atalanta, Gasperini: "Non rispondo più alle domande su Gomez, siete pesanti"

Una vittoria bella e importante quella del'Atalanta che in rimonta si è imposta sulla Roma per 4-1. Al termine del match l'allenatore dei bergamaschi Gasperini si è presentato ai microfoni di Sky Sport e alla domanda sull'esclusione del Papu Gomez ha risposto in modo piccato: "Quando si arrabbia un presidente è molto diverso da quando si arrabbia un allenatore. Non rispondo più alle domande su Gomez. Abbiamo pareggiato con la Juventus, vinto con la Fiorentina e con l'Ajax, stasera con la Roma e devo rispondere alle domande su Gomez? Siete un po' pesanti!".

Serie A, Rafael Leao segna il gol più veloce nella storia della competizione

Sassuolo, Carnevali: “Tifosi allo stadio? Siamo governati da un non Governo...”

TORNA ALLA HOMEPAGE