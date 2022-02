RIVIVI LA DIRETTA - Udinese - Lazio 1-1: F.Anderson risponde a Deulofeu

Serie A TIM | 26ª giornata

Domenica 20 febbraio 2022, ore 20:45

Dacia Arena, Udine

Udinese - Lazio 1-1 (5' Deulofeu, 45' Felipe Anderson)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Success, Jajalo, Udogie, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pereyra. All.: Cioffi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Akpa Akpro, Cabral, Kamenovic, Romero, Radu, Moro, Anderson. All.: Sarri.

Arbitro: Massimi (Termoli)

Assistenti: Vecchi e Cecconi

IV uomo: Marcenaro

V.A.R.: Nasca

A.V.A.R.: Margani

SECONDO TEMPO

93' - Fischio finale di Massimi. Udinese - Lazio finisce 1-1.

93' - Traversa clamorosa di Molina che aveva cercato la conclusione dalla distanza.

91' - Felipe Anderson cerca con un cross Cabral, palla leggermente lunga.

88' - Contropiede della Lazio: Cabral serve a destra Felipe Anderson, ma il brasiliano non trova Milinkovic in area.

86' - Tiro di Makengo, Strakosha in due tempi evita il tiro di Beto che però era partito in fuorigioco.

83' - Bella uscita della Lazio che libera sulla destra André Anderson il quale spreca malamente la palla.

78' - Secondo cambio per la Lazio, André Anderson per Basic.

77' - Milinkovic regala l'ennesimo gioco di prestigio e si procura un calcio d'angolo.

73' - Nell'Udinese entra Success al posto di Deulofeu.

72' - Entrata di Zaccagni su Walace, ammonito anche il biancoceleste.

69' - Becao stende per l'ennesima volta Zaccagni e becca il giallo. Ammonito anche Cataldi per proteste.

67' - Zaccagni salta Becao sull'interno, ma il tiro di destro è impreciso.

64' - Milinkovic cerca il terzo tempo sul calcio d'angolo, ma non trova la porta.

64' - Grande combinazione tra Milinkovic e Felipe Anderson che libera Marusic, Pablo Mari si rifugia in corner.

62' - Doppia sostituzione per l'Udinese, dentro Zeegelaar e Pereyra al posto di Soppy e Arslan.

56' - Zaccagni salta Becao sull'esterno e serve in profondità Cabral, ma la palla è troppo lunga.

54' - Brutta entrata di Makengo su Felipe Anderson. Ammonito.

53' - Soppy sfonda a destra, il suo cross deviato da Hysaj mette in difficoltà Strakosha che però smanaccia e salva la porta.

52' - Cross di Zaccagni di destro, Milinkovic sfiora ma la palla scivola fuori dallo specchio.

48' - Lancio in profondità di Milinkovic, Molina scivola e Felipe Anderson si invola: la palla viene messa dietro per Cabral che di sinistro mette a lato.

46' - Calcio d'inizio per l'Udinese.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

48' - Si gioca un minuto in più per recuperare il tempo in cui è stato soccorso Silvestri dopo il gol di Felipe Anderson, ma non succede più nulla. All'intervallo è 1-1.

45' - Due minuti di recupero.

45' - GOOOOLLLL!!! Felipe Anderson di testa!!! Cataldi mette in mezzo, Zaccagni la spizza sul primo palo e Felipe Anderson mette in rete sul secondo.

44' - Felipe Anderson salta secco Perez che lo stende. Giallo.

43' - Doppio calcio d'angolo per la Lazio, nel secondo di testa Cabral non trova la porta.

38' - Felipe Anderson scatta ancora in profondità, il passaggio di Milinkovic nel corridoio centrale viene intercettato da Makengo.

33' - Felipe Anderson si libera alle spalle di Perez, Pablo Mari si salva in angolo rischiando l'autogol.

32' - Deulofeu lancia Molina sulla sinistra, Beto si libera in area, ma Strakosha dopo il primo tocco dell'attaccante arriva per primo sul pallone.

29' - Grande lancio di Hysaj, Milinkovic alle spalle della difesa dell'Udinese aggancia la palla, Cabral la schiaccia e non trova la porta.

28' - Arslan stende Zaccagni e becca il primo giallo.

27' - Palla in profondità di Milinkovic, contatto tra Cabral e Becao con il biancoceleste che va a terra. Per Massimi non c'è rigore.

23' - Pedro si avvicina alla panchina accusando un problema alla caviglia sinistra. Costretto a uscire, al suo posto Cabral.

22' - Zaccagni rientra verso il centro e serve dietro Cataldi, conclusione comoda per Silvestri.

17' - Deulofeu salta Milinkovic e serve Makengo che a porta vuota spara alto.

16' - Soppy sulla destra sta mettendo in difficoltà Basic e Hysaj. Il croato costretto alle maniere forti.

14' - Grande azione in uscita della Lazio che libera Basic alla discesa, Deulofeu chiude in corner.

8' - Marusic prende alle spalle Molina, che sul cross del montenegrino si rifugia in calcio d'angolo.

5' - Sponda di testa di Perez dopo azione di calcio d'angolo e diagonale vincente di Deulofeu. Udinese in vantaggio. Il gol viene convalidato dal controllo Var sulla posizione di Perez.

2' - Pestone di Makengo su Milinkovic, fallo e richiamo dell'arbitro.

1' - La prima palla è per la Lazio che attacca da destra a sinistra.

INIZIO PRIMO TEMPO

Ore 20:30 - Giocatori rientrati negli spogliatoi. Alla Dacia Arena è tutto pronto per il fischio d'inizio.

Ore 20:25 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Quello della Lazio è scandito dai cori dei tifosi biancocelesti accorsi a Udine

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Udinese - Lazio. Sarri, nonostante l'assenza di pezzi da novanta come Immobile, Lazzari, Acerbi, Luis Alberto e Leiva, insegue punti importanti per la corsa all'Europa. In casa friulana invece settimana pesante dopo la sconfitta di Verona e i tre punti tolti dalla corte federale d'Appello relativi alla partita contro la Salernitana da giocare.