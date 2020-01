Roma - Lazio, Michelangelo è all'Olimpico: la scenografia da brividi della Nord - F&V

Il derby è un mondo a parte. Roma - Lazio è un mondo a parte. Non c'è classifica, domani. Ci sono solo quei 90 minuti, "noi contro loro": la Nord contro la Sud. E "La Lazio non proviene da... La Lazio è!". Spettacolo, brividi forti. La Curva Nord si colora come la Cappella Sistina, Michelangelo è sceso sullo stadio Olimpico. Ha dipinto la mano di Dio, creato la Lazio. Pura, senza fusioni: come Adamo, il primo uomo. La prima squadra di Roma. Di seguito, le foto della spettacolare scenografia biancoceleste.

VIDEO - LO SPETTACOLO DELLA CURVA NORD