Serie A, il CTS rinvia la decisione sugli allenamenti collettivi: può arrivare l'ok

Momenti delicati per decretare il futuro della Serie A. Oggi il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito per discutere sulla possibilità di permettere alle squadre di allenarsi collettivamente dal 18 maggio. Ancora nulla di fatto. Come riporta Gazzetta.it, la conclusione dell'esame è stata rinviata a oggi. Sarà inviato un report al ministro della Salute Roberto Speranza. Dunque nessuna risposta in merito nella giornata di ieri, ma filtra ottimismo per il via libera. C'è soprattutto da risolvere la questione relativa ai contatti stretti dei nuovi positivi, un nodo centrale soprattutto per l'eventuale ripresa del campionato. Questo tema sarà affrontato anche in un Consiglio dei Ministri che avrà luogo oggi.

Pubblicato il 10/05 alle ore 19

Calciomercato Lazio, la mossa di Tare e Lotito per Suarez: ecco l'offerta

Calciomercato Lazio, Aulas (pres. Lione): "Depay? Gli agenti dicono che può partire"

TORNA ALLA HOMEPAGE