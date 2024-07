Stadio Flaminio | Lotito incontra Gualtieri al Campidoglio: info e orario

RASSEGNA STAMPA - Ci siamo. In questo lunedì di inizio luglio si terrà il tanto atteso incontro tra Claudio Lotito e il Comune di Roma per lo Stadio Flaminio. L'appuntamento è fissato alle 18, spostato rispetto alle 15:30 iniziali per un impegno politico del presidente biancoceleste. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il patron delle Lazio si presenterà insieme al responsabile del progetto elaborato (dallo studio Arup, lo stesso che si è occupato dell'Artemio Franchi di Firenze) per la ristrutturazione dello storico impianto nel cuore della Capitale e lo staff dei tecnici che eventualmente saranno poi incaricati della sua realizzazione. Gli interlocutori, invece, saranno il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, Alessandro Onorato, e l'Assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia. A loro sarà presentato il progetto di partenariato pubblico-privato (PPP) - ossia la forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico - con il piano architettonico e il piano economico finanziario per recuperare l'impianto.

L'obiettivo è portare l'impianto quasi a raddoppiare gli spettatori passando da 29500 a 50mila. Il progetto è ambizioso, ma l'incontro è fondamentale per capire la fattibilità non solo per gli spettatori, ma anche per parcheggi, filtraggi e prefiltraggi. L'obiettivo biancoceleste è renderlo un impianto da utilizzare ogni giorno con museo e altre attività. Il passaggio è fondamentale per arrivare poi in Giunta, step fondamentale per ottenere la delibera e l'approvazione nell'assemblea per interesse pubblico. Parte ufficialmente l'iter per capire se il Flaminio tornerà a essere la casa della Lazio.