Calciomercato, Guercini (agente FIFA): "Con Musacchio la Lazio ha sistemato la difesa" - VIDEO

Alle 20 è arrivato il gong finale che ha ufficializzato la chiusura della sessione invernale di calciomercato. Stefano Guercini, intervenuto ai nostri microfoni, ha fatto un primo bilancio di acquisti e cessioni dell'ultimo mese. L'agente FIFA ha commentato: "Rispetto alle precedenti edizioni, è stato sottotono. Tutte le società, dalle più grandi alle più piccole, hanno cercato di fare prestiti, movimenti a compensazione. Colpo clamoroso è stato sopravvivere a questa situazione, questa è la vera natura di questo mercato. Mandzukic e Musacchio? Sono due ottimi profili che possono dare un grandissimo contributo alle squadre che li hanno presi. Mandzukic è un calciatore duttile, che può fare la differenza in questo Milan. Lazio? Credo che sia un campionato molto molto aperto, non credo ci sia una squadra che possa prendere il largo rispetto alle altre. La Lazio con Musacchio ha sistemato la difesa, ha una consapevolezza ancora maggiore rispetto al passato di potersela giocare con chiunque. Nei 12, 13, 14 giocatori al massimo è da primo posto. La differenza la fanno le partite ravvicinate, al di là del proseguimento del cammino in Champions".

