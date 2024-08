Calciomercato Lazio | Dia, incontro a Formello: si lavora sull'ingaggio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Avanti per Boulaye Dia. Come vi avevamo anticipato, la Lazio sta accelerando per il centravanti senegalese. È lui il prescelto per l’attacco biancoceleste della prossima stagione. È stata superata la concorrenza dall’estero, soprattutto della Liga e della Ligue 1. Adesso il club laziale, dopo aver trovato l’intesa con la Salernitana, è in contatto con l’entourage del calciatore. A Formello sono presenti alcuni intermediari che stanno trattando per arrivare alla formula definitiva. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, l’affare potrebbe chiudersi a breve: nel mirino c’è l’esordio in campionato del 18 agosto contro il Venezia. L’attaccante granata dovrebbe arrivare a percepire un ingaggio di circa 1,2 milioni di euro più bonus. Si viaggia spediti, l'intenzione è quella di far arrivare Dia il prima possibile. C'è attesa per la fumata bianca.

Pubblicato il 10/08

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.