Calciomercato Lazio, per l'attacco si guarda anche in Portogallo: le ultime

Maurizio Sarri avrebbe indicato un nuovo calciatore come possibile rinforzo per il reparto avanzato che gioca nel campionato portoghese...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nome nuovo in casa Lazio per quello che riguarda i possibili obiettivi di mercato. Gennaio si avvicina e il club è alle prese sempre con due pedine da coprire: terzino sinistro e vice Immobile. Tanti i nomi accostati in questi mesi e tanti ne usciranno fino alla sessione invernale del calciomercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe scoperto un nuovo profilo per il reparto avanzato. Il tecnico in settimana è rimasto stregato da Rafa Silva, seconda punta del Benfica, che ha punito la Juve con una doppietta in Champions. Non è un attaccante vero, ma come rinforzo preferisce un centravanti più tecnico (in estate sognava Raspadori) con il fiuto del gol: il 29enne portoghese ha abbandonato la Nazionale, vanta 7 centri e 5 assist in questo avvio, ma è in scadenza nel 2024 e ora potrebbe costare meno nonostante la trattativa per il rinnovo. Anche lui è un sogno, ma molto dipenderà sia dalle uscite sia dal passaggio del turno in Europa League che porterebbe soldi nelle casse del club.

Pubblicato il 31/10