Calciomercato Lazio, retroscena in difesa: sondaggio per Bornauw, ma...

La Lazio cerca un difensore, non è un mistero. Bastos è in uscita e si cerca un profilo, possibilmente giovane e di prospettiva, che possa imporsi e dare nuova linfa a un reparto che ha nei suoi due perni, Acerbi e Radu, elementi non più giovanissimi. Il preferito di Tare era Marash Kumbulla, ma la trattativa s’è arenata, troppo alte le richieste del Verona per ora. Al gong del mercato mancano ancora 20 giorni, un’eternità, ma in questo momento Setti non scende dalla sua richiesta di 30 milioni che la Lazio considera eccessiva. L’offerta biancoceleste, 15 milioni più bonus e il cartellino di Andre Anderson rimane valida, ma nel frattempo si guarda anche altrove. Interessa Kim Min-Jae, va considerato il nome più caldo in questo momento, anche se resta qualche perplessità sulla possibilità di adattarsi al calcio europeo visto che il ragazzo ha giocato solo in Cina.

BORNAUW - Giovane e di prospettiva, Kim assomiglia come profilo tecnico a Sebastiaan Bornauw, classe ’99, centrale del Colonia e dell’Under 21 belga. È stato protagonista di una stagione interessante, s’è imposto subito come titolare in Bundesliga, collezionando 28 presenze e sei gol. Potente e abile nel gioco aereo, Bornauw ad alcuni ricorda Daniel Van Buyten da cui è gestito. Secondo alcuni rumors, nelle settimane scorse, la Lazio avrebbe sondato il terreno per capire se ci fosse la possibilità di arrivare a Bornauw. A maggior ragione se fosse uscito Vavro (scenario che ora sembra tramontato). Il Colonia, però, ha fatto intendere di non avere intenzione di cedere il suo gioiellino e quindi la situazione non ha avuto sviluppi. Per ora, quindi, non s’è quindi andati oltre un semplice sondaggio esplorativo. Bornauw è considerato uno dei centrali più promettenti in Bundesliga, la Lazio qualche settimana fa ci ha fatto un pensiero. Chissà che non possa tornare di moda nei prossimi giorni. Del resto, si sa, le vie del mercato sono infinite…

Pubblicato il 14 settembre

