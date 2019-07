Calciomercato Lazio, Yazici dribbla le voci: il post social - FOTO

Il calciomercato della Lazio sta per entrare nella fase cruciale, quella in cui si andrà a definire il futuro di Milinkovic e i successivi movimenti. Tra i centrocampisti in pole per una sostituzione c'è Yusuf Yazici che al momento si sta allenando con il Trabzonspor. Sui social il classe '97 turco dribbla le voci di mercato, postando una foto accompagnata dallo stato: "Lavora duro, ridi sempre". Parole che sanno di pretattica, Yazici pensa sicuramente al campo, ma un orecchio è sempre rivolto al mercato.

