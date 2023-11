Fratini: "Sarri non ha ricambi di qualità. Colpani e Colombo, perché no?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riguardo al ko della Lazio al Dall’Ara contro il Bologna, abbiamo intervistato in esclusiva Michele Fratini, Talent Scoutdi Calcio Totale.

Come commenti la partita della Lazio a Bologna?

“È stato un buonissimo Bologna. Ormai Thiago Motta non è più una sorpresa, sta dimostrando quanto di positivo visto nella scorsa stagione. Quanto alla Lazio, che dire: è vero che Castellanos è un valido attaccante, però - quando Immobile non parte titolare - sembra sempre perdere qualcosa. Lo stesso per Isaksen: i biancocelesti lo hanno voluto fortemente, ma una manciata di minuti a partita sono troppi pochi. È uno che ha bisogno di continuità. Non capisco perché venga utilizzato così poco”.

Immobile potrebbe ancora fare la differenza nella Lazio attuale?

“Secondo me l’attuale Castellanos, malgrado gli ottimi movimenti, non vale Ciro Immobile. Nonostante l’età, nonostante tanti fattori. Nel tridente offensivo della Lazio sembra mancare proprio lui”.

Il tuo giudizio rispetto alla prestazione di Guendouzi?

“Mi aspettavo qualcosa di più francamente, alla luce delle aspettative che ci sono intorno a lui. Ma così come da tutta la Lazio…”.

Quali sono i difetti più significativi della squadra di Sarri?

“Secondo me le difficoltà nell’applicare rotazioni. Non è, attualmente, un organico che può garantire ricambi di qualità. Infatti penso proprio che a gennaio interverranno sul mercato. Questa altalena continua non è producente. La Lazio rischia seriamente di non entrare in Europa”.

Lungo quali direttrici dovrebbe orientarsi il mercato di riparazione della Lazio?

“La partita contro il Bologna, a mio avviso, ci dice che bisogna rinforzare il centrocampo e che occorre rinforzare anche il reparto offensivo. Perché non guadare, per esempio, a Colombo e Colpani del Monza?”.

A tuo avviso Immobile potrebbe realmente partire, direzione Arabia?

“L’attuale situazione di certo non lo favorisce. Ha fatto un ciclo straordinario con la Lazio e, quando i capitani delle grandi squadre finiscono così “ai margini”, alla fine non sempre va a finire bene. Secondo me è ancora importante per la causa biancoceleste, però è altrettanto vero che, in estate, l’offerta dall’Arabia gli è arrivata. Non so se subito a gennaio, ma - verso fine stagione - potrebbe pensarci”.

