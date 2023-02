Lazio - AZ Alkmaar, Tare: "Loro una squadra forte, il nostro obiettivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio a Nyon ha conosciuto il suo destino, affronterà l'Az Alkmaar negli ottavi di Conference League. Al termine del sorteggio, ai microfoni ufficiali del club, il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare ha espresso le prime considerazioni sugli avversari: "L’AZ Alkmaar è una squadra forte, che sta disputando una buona stagione anche in Eredivisie, propone un calcio qualitativo con elementi in grado di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. L'obiettivo resta quello di proseguire nel cammino e superare anche gli ottavi di finale".

Pubblicato il 24/02 alle 14.17