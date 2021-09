Lazio - Cagliari, Luiz Felipe: "Pareggio amaro, ora testa al Torino"

Non solo la Lazio in campo. La squadra di Sarri nel pomeriggio all'Olimpico ha pareggiato contro il...

Primo pareggio stagionale per la Lazio di Sarri che all'Olimpico impatta 2-2 contro il Cagliari. Dopo il vantaggio...

REINA 5,5: Joao Pedro lo beffa in pallonetto, Keita spiazzandolo sul rigore in movimento del sorpasso. Nessuna colpa in...