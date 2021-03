Lazio, Marusic corre verso il rinnovo: ecco i dettagli

Corre veloce sulla fascia, s’adatta in difesa, sta diventando una risorsa imprescindibile. Adam Marusic è l’uomo in più d’Inzaghi, dove lo metti e sta e ci sta benissimo. Prima il trasloco a sinistra, coronato da un rendimento eccezionale, poi l’esperimento nei tre di difesa contro Juve e Bayern. Non proprio squadre di seconda fascia. Il montenegrino ha retto, s’è arrangiato, c’ha messo fisico ed esperienza. Non è bastato. Non per colpa sua. Marusic è rinato, i progressi s’erano intravisti già lo scorso anno, ora è esploso. Ha risolto gli intoppi fisici, problemi posturali che gli causavano scompensi muscolari. La Lazio lo vuole blindare, Adam è uno dei cardini dai quali ripartirà il nuovo ciclo biancoceleste. Marusic ha il contratto in scadenza nel 2022, manca poco più di un anno, la sua stagione attirerà pretendenti. È scontato. Un anno fa s’era fatto vivo il PSG alla ricerca di un erede di Meunier, Lotito avanzò una richiesta di 25 milioni, Leonardo non era disposto a spingersi oltre i 15. Non se ne fece nulla. Oggi quella richiesta del patron laziale non sembra assurda. Anzi. Marusic, però, deve rinnovare, per evitare di trovarsi ad affrontare il mercato in una posizione di svantaggio.

RINNOVO - I colloqui con l’agente del montenegrino, Mateja Kezman, vanno avanti da un paio di mesi, l’accordo è vicino, favorito dagli ottimi rapporti tra il club e il procuratore pure di Milinkovic e Kamenovic. Marusic - se non dovessero esserci intoppi nel rush finale - rinnoverà fino al 2026 e arriverà a guadagnare circa 1,8 milioni più bonus a stagione. La base fissa, dunque, raddoppierà rispetto ai 900 mila euro a stagione che Marusic, attualmente, percepisce. Un premio per un giocatore che nell’ultimo anno è diventato fondamentale. Il mercato potrebbe comunque portare a Formello proposte, questo non è da escludere, ma è difficile pensare che Lotito possa sedersi al tavolo per Marusic, a meno che non arrivino offerte da 25-30 milioni di euro. Uno scenario che al momento nessuno prende in considerazione. Marusic e la Lazio vogliono andare avanti insieme.

Pubblicato l'11/03 alle 13.30