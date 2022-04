Lazio - Milan, Lotito: "Protesta? Alcuni non sarebbero comunque venuti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In vista di Lazio - Milan è andata in scena la protesta degli Ultras Lazio, del Sodalizio e di altri tifosi biancocelesti che hanno annunciato la loro assenza a causa dei prezzi dei biglietti. Sulle colonne de Il Messaggero è arrivata la risposta del presidente Claudio Lotito: "Tutto questo baccano mi sembra un pretesto da parte di chi non sarebbe comunque venuto allo stadio o di chi finora è venuto soltanto per fare cori contro il sottoscritto". Lotito ha poi aggiunto che il caro biglietti era previsto già da inizio anno per le quattro partite di cartello all'Olimpico contro Juventus, Milan, Inter e Roma e che, nonostante ciò, la Lazio rimane la terzultima per costi dei biglietti. Ha ricordato le promozioni passate, come i Cuccioloni, oppure i biglietti a 10 euro delle precedenti partite contro Sassuolo e Torino. Il presidente ha puntualizzato che nella stagione in corso la campagna abbonamenti non è partita a causa delle direttive Covid che sono cambiate fino a gennaio, chiarendo che il costo di ogni partita per la società è di circa 300 mila euro tra affitto, steward, vigili del fuoco, servizio d'ordine, Siae e varie e che gli introiti finiscono in un conto dedicato all'Agenzia delle Entrate dopo la transazione con il fisco del 2005. Lotito ha inoltre affermato che a volte in passato quando ha scelto di abbassare il prezzo dei biglietti lo Stato ha chiesto spiegazioni, arrivando anche a coprire personalmente la differenza. In conclusione il numero uno biancoceleste si è detto ferito per la protesta, pur non essendo interessato al fatto che lo stadio si possa svuotare dei tifosi che contestano e apprezzando la riconoscenza per la vittoria dei trofei testimoniata da un'altra parte della tifoseria.

Pubblicato il 21/4