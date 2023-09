Lazio, Romagnoli mascherato: in campo con una speciale protezione - FOTO

Eccetto la sconfitta per 2-0 contro il Feyenoord, il Celtic ha ottenuto risultati abbastanza soddisfacenti nelle ultime...

WEBTV LAZIO, IMMOBILE SU CASO TAMPONI: "PERÒ ERA VERO". E DISTRUGGE LA GAZZETTA - FOTO IMMOBILE CASO TAMPONI - Bastano tre parole a Immobile per prendersi una rivincita grossa così. Stavolta il calcio non c'entra, almeno non quello giocato. Il riferimento è al titolo vergognoso della Gazzetta dello Sport, che a suo tempo... IMMOBILE CASO TAMPONI - Bastano tre parole a Immobile per prendersi una rivincita grossa così. Stavolta il calcio non c'entra, almeno non quello giocato. Il riferimento è al titolo vergognoso della Gazzetta dello Sport, che a suo tempo... VOCI DI MERCATO LAZIO | SARRI E IL RETROSCENA SU VECINO: "OFFERTA DEL GALATASARAY? SÌ, MI HA CHIAMATO..." Nell'intervista concessa a Dazn, Maurizio Sarri ha parlato, tra gli altri temi, di Vecino e della possibilità, in estate, che si trasferisse in Turchia, sponda Galatasaray. Chiamato a spiegare se avesse convinto lui stesso l'uruguaiano a rimanere,... Nell'intervista concessa a Dazn, Maurizio Sarri ha parlato, tra gli altri temi, di Vecino e della possibilità, in estate, che si trasferisse in Turchia, sponda Galatasaray. Chiamato a spiegare se avesse convinto lui stesso l'uruguaiano a rimanere,...