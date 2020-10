MOVIOLA - Lazio - Borussia Dortmund, bene Turpin: tiene in pugno il match

La Lazio festeggia il ritorno in Champions League con una grande vittoria per 3-1 sul Borussia Dortmund. Grande prestazione della squadra biancoceleste in una partita giocata su ritmi alti. Buona anche la prestazione dell'arbitro Turpin, che tiene sempre in pugno la sfida senza eccedere con i cartellini. Di seguito gli episodi principali.

PRIMO TEMPO

8' - Dura entrata di Sancho su Leiva, Turpin fischia il fallo ma non estrae il giallo.

11' - Controllo Var in occasione di una chiusura di Leiva su Sancho. Giustamente Letexier conferma la decisione dell'arbitro, il Borussia riparte dal calcio d'angolo.

22' - Pestone di Delaney a Correa, anche in questo caso Turpin non ammonisce.

29' - Fares interviene da dietro su Sancho, anche in questo caso per Turpin è soltanto fallo.

31' - Leggero il fuorigioco di Correa su lancio di Luis Alberto, giusta la segnalazione dell'assistente.

33' - Molto fiscale la decisione di fischiare la carica di Correa alle spalle di Bellingham. L'argentino stava puntando Hummels.

42' - Il primo ammonito della partita è Luis Alberto, che allontana la palla dopo un fischio dell'arbitro.

SECONDO TEMPO

49' - Meunier trattiene Luis Alberto alle spalle, l'arbitro non estrae un cartellino che poteva starci.

61' - Duplice fallo di Delaney su Marusic e Milinkovic. Turpin stavolta estrae il giallo per lui e anche per Reyna per proteste.

81' - Witsel va a terra in area, Turpin gli indica di rialzarsi.

84' - Ammonito Strakosha per perdita di tempo sul rinvio dal fondo.