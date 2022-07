AURONZO GIORNO 1 - Lazio, termina la seduta pomeridiana: in cinque si fermano a palleggiare

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AGGIORNAMENTO ORE 19:03 - L'allenamento pomeridiano va in archivio. Tutti negli spogliatoi. In cinque si fermano a centrocampo per un po' di palleggi. Si tratta di Basic, Cancellieri, Luka Romero, Raul Moro e Bertini.

AGGIORNAMENTO ORE 18:55 - Interrortta la partitella che si chiude 1-0 per i verdi. Sarri chiama il gruppo e prova le rimesse laterali in zona offensiva.

AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - Via le porte mobili, si gioca a tutto campo. Sarri si rivolge alle due linee difensive: "Non ci abbassiamo, stiamo alti".

AGGIORNAMENTO ORE 18:39 - Verdi in vantaggio! Luka Romero duetta con Immobile e scarica un gran sinistro che non lascia scampo a Furlanetto. Apllausi scroscianti dalla tribuna.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - E' tempo di partitella. Celesti contro verdi schierati undici contro undici con le porte posizione all'altezza della lunetta dell'area di rigore. Le squadre:

Verdi (4-3-3): Adamonis; Lazzari, Adeagbo, Radu, Romero; Akpa Akpro, Coulibaly, Basic; Pedro, Immobile, Raul Moro (Raul Moro e Luka Romero si alternano nel ruolo di terzino sinistro)

Celesti (4-3-3): Alia; Floriani Mussolini, Ruggeri, Kamenovic, Marinacci; Kiyine, Bertini, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 18:03 - A difendere i pali della Lazio durante l'esercitazione c'è Adamonis. Per Alia e Furlanetto lavoro con il preparatore dei portieri Grigioni che ha raggiunto Auronzo in giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 18:02 - Il mister guida il possesso palla con pressing ad alta intensità: "Andiamo in verticale, giriamo la palla a 2 mila all'ora".

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Sarri divide il gruppo in due squadre e le schiera in una metà campo.

AGGIORNAMENTO ORE 17:56 - Finisce il primo esercizio in mezzo al campo. Tutti a bere un po' d'acqua. Sarri si fa sentire: "Dai veloci raga!".

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 - Squadra in campo per il secondo allenamento della giornata. Sarri, con l'aiuto del suo staff, dispone sagome e cinesini in mezzo al campo. Si parte di un po' di esercizi di tecnica. Passaggi e movimenti sul breve.

Dopo la prima sgambata matttutina la Lazio si ritrova allo stadio Zandegiacomo per la seduta pomeridiana. Dopo le prove tattiche di questa mattina, è il momento di un po' di tecnica. Sul prato verde c'è un volto nuovo.ò E' quello di Sofian Kiyine che ha svolto questa mattina le visite mediche in Paideia e ha raggiunto i compagni in ritiro.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Volge al termine il primo allenamento della stagione qui ad Auronzo di Cadore. Prima sgambata per i ragazzi di Sarri che ha guidato prima il suo reparto difensivo e poi i suoi uomini più offensivi nella fase di pressing e recupero palla. L'appuntamento è questo pomeriggio per la seduta pomeridiana ore 17:45.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 - La seduta si concluderà con i tiri in porta. Nenci da fondo campo passa il pallone ai calciatori piazzati al limite dell'area, due tocchi per concludere.

AGGIORNAMENTO ORE 11:35 - Prima volta in maglia biancoceleste per Matteo Cancellieri provato da Sarri come prima punta. Almeno per il momento, Sarri lo alterna a Immobile come attaccante centrale. Buon feeling subito con Zaccagni e Felipe Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - La prima palla in porta della stagione porta la firma, tanto per cambiare, di Ciro Immobile che raccoglie un cross basso di Luka Romero e in diagonale non lascia scampo ad Adamonis. Applausi dalla tribuna.

AGGIORNAMENTO ORE 11:25 - Si passa anche alla fase di recupero palla e conclusioni in porta. Sarri divide il gruppo in due. Senza fratino: Immobile, Luka Romero, Pedro, Luis Alberto, Raul Moro, Akpa Akpro. Con fratino: Zaccagni, Cancellieri, Felipe Anderson, Coulibaly, Bertini, Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 11:22 - Terminato il lavoro in palestra per Coulibaly che rientra sul prato verde e si aggrega al gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Si passa all'attacco. Nessuna trama i gioco però. Sarri chiama a sé attaccanti e centrocampisti. Lavoro intenso sulla fase di pressing. A dirigere la sessione anche il vice Martusciello.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - In palestra, insieme a Cataldi, anche il giovane classe 2003 Coulibaly.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Lavoro personalizzato per i difensori. A guidare la seduta è proprio Maurizio Sarri che insiste sulla linea e sul lavoro di reparto. In campo Lazzari, Kamenovic, Radu, Ruggieri, Marinacci, Adeagbo e Floriani Mussolini. Lanci lunghi e difesa che scappa all'indietro, il Comandante si fa sentire.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - L'elenco dei presenti sul terreno di gioco: Lazzari, Pedro, Basic, Cancellieri, Romero, Radu, Luis Alberto, Ruggieri, Immobile, Zaccagni, Moro, Adeagbo, Kamenovic, Bertini, Felipe Anderson, Floriani Mussolini, Marinacci, Akpa-Akpro. I portieri: Adamonis, Alia, Furlanetto.

AGGIORNAMENTO ORE 10:41 - Assente sul campo Danilo Cataldi che, per questo primo giorno di allenamento, sta svolgendo lavoro differenziato in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30- Immobile e Luis Alberto tra gli applausi. Inizia la fase di riscaldamento nel campetto adiacente allo Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:26 - Ecco Sarri! Tuta e cappellino per il mister pronto a guidare il primo allenamento della stagione.

AGGIORNAMENTO ORE 10:24 - Uno dopo l'altro entrano in campo tutti i giocatori della rosa di Sarri. Furlanetto, Adamonis e Alia raggiungono il preparatore dei portieri nei pressi della porta sotto le tribune.

AGGIORNAMENTO ORE 10:21 - Arrivano anche Lazzari, Basic e Luka Romero che salutano i tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - Fanno il loro ingresso sul prato verde dello Zandegiacomo i primi calciatori tra gli applausi dei tifosi presenti. Cancellieri, Pedro e Raul Moro i primi ad entrare e a scambiarsi il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 10:08 - Entrano in campo i primi membri dello staff di Sarri per sistemare i palloni sul terreno di gioco. Nel campetto adiacente al campo, sistemati coni e ostacoli per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 9:35 - Arrivano allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore i primi van che accompagnano i calciatori biancocelesti. Gli uomini di Sarri sono al campo e tra qualche minuto andrà in scena la prima sgambata della stagione 2022/23.

Inizia ufficialmente il ritiro della Lazio. È il quindicesimo ad Auronzo di Cadore, il secondo targato Sarri. Il primo allenamento della stagione scatterà alle ore 9:30, con la squadra che effettuerà un risveglio muscolare in palestra e poi si inizieranno a vedere i calciatori via via sul terreno dello stadio Zandegiacomo.