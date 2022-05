Calciomercato Lazio, Pedullà: "Romagnoli? Ci siamo, ecco le cifre..."

L'esperto di calciomercato ha parlato a Sportitalia durante lo speciale calciomercato. Romagnoli è vicinissimo alla Lazio

Alessio Romagnoli-Lazio, un matrimonio che s'ha da fare. Il centrale di Anzio può coronare il sogno e vestire la maglia per cui ha sempre tifato. S'era appassionato al biancoceleste da ragazzino, quando con la famiglia andava all'Olimpico per ammirare la squadra allenata da Eriksson. Mercoledì l'incontro Lotito-Enzo Raiola, il patron ha annunciato l'intenzione di presentare un'offerta importante, ritoccando quella da 2,5 milioni presentata un mese fa. Si può trovare l'accordo a breve, già settimana prossima, quando le parti si rivedranno. Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha annunciato: "Per Romagnoli alla Lazio siamo ai dettagli, operazione che si farà al 95%, l'accordo è sulla base di un contratto da 3 milioni a stagione". Parole che faranno sognare i tifosi laziali.

