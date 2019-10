Celtic, lo striscione dei tifosi scozzesi: "Lazio vaffa****o" - FOTO

GLASGOW - Non sono certo famosi per l'eleganza i tifosi scozzesi. E lo dimostra lo striscione esposto dai sostenitori del Celtic durante la partita della loro squadra contro i ragazzi di Inzaghi. Hanno usato l'italiano per evitare equivoci: "Lazio vaffa****o". Questo il lenzuolo esposto a metà del primo tempo sugli spalti dell'impianto. Non si può certo parlare di british style.