Cluj, grande attesa per l'Europa League. E il Celtic viene confuso con la Lazio... - FT

L’attesa del Cluj sta per finire, la formazione romena tra circa ventiquattro ore conoscerà il suo destino europeo. Il tecnico Petrescu, che in queste settimane più volte ha polemizzato con la federazione per i tanti impegni ravvicinati, sogna un inatteso passaggio del turno dopo aver perso nell’ultima giornata la vetta del campionato. Un traguardo agognato anche dalla dirigenza visto il possibile ingresso nelle casse societarie di una cifra superiore al milione e mezzo di euro in caso di qualificazione ai sedicesimi di finale. Il pensiero di piazzarsi davanti alla Lazio in casa Cluj è talmente grande da generare anche particolari gaffe. E, infatti, in occasione dell’ultima gara interna, i tabelloni pubblicitari della Cluj Arena hanno ricordato il prossimo impegno in Europa League confondendo il Celtic proprio con la squadra di Inzaghi. “Cluj-Lazio, giovedì 12 dicembre”, ricorda l’annuncio. Una gara che ovviamente si è già disputata a settembre e che alla prima giornata del gruppo E i romeni hanno anche vinto nel finale. Contro gli scozzesi stavolta basterà anche un punto, ma attenzione a non confondersi di nuovo.

