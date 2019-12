EURORIVALI - Il Celtic vince la Coppa di Lega. Rennes di misura, cade il Cluj...

Non si ferma più, e ha già alzato il primo trofeo della stagione. Il Celtic passa all'Hampden Park di Glasgow nell'Old Firm contro i Rangers, nonché finale di Coppa di Lega scozzese. Alla squadra di Gerrard non basta un primo tempo dominato, nella ripresa sono gli Hoops a sbloccare la partita grazie a Jullien. Gol decisivo, vittoria di stampo storico. Lennon ha concesso ai suoi un giorno di riposo, poi da martedì preparerà l'ultima partita del girone (già vinto) contro il Cluj. Praticamente scontato l'utilizzo della squadra B in Europa League.

CLUJ - Non è stato un grande fine settimana per il Cluj. La squadra di Petrescu, con diversi sostituti in campo e probabilmente distratta dalla partita decisiva di giovedì, perde 2-1 in casa del Botosani e potrebbe farsi scavalcare dall'Astra Giurgiu in testa alla classifica. Il campionato è tutt'altro che già deciso, mentre il cammino in Europa League dipende dal fare almeno un punto contro il Celtic. La pressione si fa sentire. Giovedì sera si scoprirà se il Cluj detiene i mezzi per poterla reggere.

RENNES - Terza vittoria consecutiva per il Rennes che grazie a questi nove punti risale la china e si piazza al quarto posto in Ligue 1. Archiviata la questione Europa League, i rossoneri si sono concentrati al massimo sul campionato. Che ora inizia a portare le prime soddisfazioni. Il mattatore di giornata è M'Baye Niang, autore della doppietta che stende l'Angers (2-1, ndr). Ora, per stessa ammissione del tecnico Stephàn, il Rennes affronterà la Lazio in casa con un occhio alla sfida contro il Lione di domenica prossima. Ergo, manderà in campo tante riserve. Così come i biancocelesti, che però dovranno fare il loro e portare a casa i tre punti. Per poi sperare nella mano amica del Celtic. Squadra B o meno, gli scozzesi stanno vivendo un momento di forma incredibile. Di seguito, ecco tutti i risultati delle Eurorivali della Lazio.

I RISULTATI

Rangers - Celtic 0-1: 60' Jullien.

Botosani - Cluj 2-1: 14' Askovski (B), 21' Pereira (C), 71' Roman (B).

Rennes - Angers 2-1: 25', 80' Niang (R), 93' Alioui (A).

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - JUVENTUS

LUIS+SERGEJ: LA COPPIA D'ORO DELLA LAZIO

TORNA ALLA HOMEPAGE