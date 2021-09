EURORIVALI - Marsiglia - Galatasaray match ad alta tensione: misure di sicurezza rafforzate

Solo 48 ore separano la Lazio dal ritorno in Europa League. La squadra di Sarri scenderà in campo all'Olimpico nel match in programma alle 21:00 contro la Lokomotiv Mosca. Le altre due squadre che si sfideranno saranno Marsiglia e Galatasaray e la tensione sembra essere già alle stelle. La gara è infatti considerata a rischio e per questo motivo la prefettura di Bouches-du-Rhône ha predisposto alcune misure di sicurezza che ha reso note in un comunicato: "L'obiettivo principale è garantire la separazione dei flussi di tifosi delle due squadre ed evitare qualsiasi problema di ordine pubblico nel centro cittadino e intorno allo stadio".

