EURORIVALI - Trionfo Celtic nel derby. Il Rennes cade in casa col Nizza

Sa solo vincere il Celtic in campionato: quattro vittorie nelle prime quattro partite e primo posto in classifica a punteggio pieno. Meglio ancora se a farne le spese sono i rivali storici dei Rangers. Non solo a Roma: anche a Glasgow oggi è giorno di derby. L'Old Firm scozzese ha visto trionfare i biancoverdi al termine di una gara tirata e competitiva sino all'ultimo: 0-2 il punteggio finale per il Celtic, che grazie alle reti di Edouard al 32° e di Hayes sul finire di gara sbanca l'Ibrox Stadium e fa suo il derby.

RENNES - Dopo tre vittorie nelle prime tre giornate, si ferma malamente il Rennes, sconfitto in casa dal Nizza al 90° minuto. Passati in vantaggio grazie all'autogol di Gautier Lloris (fratello minore di Hugo, portiere del Tottenham e della nazionale francese), i bretoni si fanno prima raggiungere sull'1-1 dal calcio di rigore di Cyprien e poi rimontare definitivamente da Coly. Rennes che mantiene comunque il primo posto in classifica, raggiunto però dal PSG (attualmente in vantaggio per la differenza reti).

