EURORIVALI - Vola il Celtic: il Rennes esulta al 92'. Cluj, ko inaspettato

Adesso è grande Celtic. La vittoria europea contro la Lazio ha caricato a mille gli uomini di Lennon, cattivi e spietati di fronte agli (ormai ex) rivali storici dell'Aberdeen. Bastano 11 minuti ad Edouard per sbloccarla, altri 4 a Frimpong praticamente per chiuderla. Non c'è storia, nemmeno secondo tempo. Al 37' e al 44' prima Forrest e poi Elyounoussi mandano tutti a casa senza necessità di spendere grandi energie nella seconda frazione. Finisce 0-4 ad Aberdeen, il Celtic torna così primo a pari merito con i Rangers di Gerrard.

In Francia può finalmente esultare il Rennes, beffato nei minuti di recupero la scorsa settimana e ora benedetto sempre nel finale. Finisce 3-2 una partita incredibile contro il Tolosa, che sembrava aver condannato ancora una volta gli uomini di Stephan. Nei primi 6 minuti, infatti, il Rennes prima va in vantaggio con Niang e poi raddoppia con Hunou. Dossevi al 41' e Gradel a poco più di cinque minuti dal termine riprendono per i capelli la sfida per l'illusorio 2-2. A scacciare l'incubo ci pensa Gboho. Il 18 enne è entrato da soli 60 secondi quando al 92' infila la palla all'angolino alle spalle di Reynet per la vittoria finale. Un dolce sapore che da quelle parti mancava da oltre due mesi.

Male il Cluj, che cade nel monday night sul campo della Politehnica Iasi sesta in classifica. Finisce 2-1 per i padroni di casa, che rimontano il gol del momentaneo vantaggio della squadra di Petrescu siglato da Costache. Cluj che comunque resta primo a +2 dalla seconda Vitorul Constanta e a +3 dalla terza Universitatea Craiova.

I RISULTATI

Aberdeen - Celtic 0-4: 11' Edouard (C), 15' Frimpong (C), 37' Forrest (C), 44' Elyounoussi (C).

Rennes - Tolosa 3-2: 3' Niang (R), 6' Hounou (R), 41' Dossevi (T), 84' Gradel (T), 92' Gboho (R).

Politehnica Iasi - Cluj 2-1: 10' Costache (C), 45' Passaglia (P), 76' Gallego (P).

