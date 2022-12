Mihajlovic, una famiglia nata sotto il segno della Lazio - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La sua fede Sinisa Mihajlovic non l'ha mai nascosta, da quel 1998 in poi, quando tornò nella Capitale per vestire la maglia della Lazio. I colori bianco e celeste gli sono entrati nel cuore, sono diventati la sua seconda pelle e lui, da marito e poi da padre, li ha trasmessi ai suoi eredi: la moglie e i suoi figli, divenuti custodi della lazialità. Tra post sui social, scatti allo Stadio e vere e proprie dichiarazioni d'amore, hanno sempre ostentato la passione per la Lazio tramandata da Sinisa. Emblematico lo scorso 14 agosto, quando, da allenatore del Bologna, Mihajlovic è tornato all'Olimpico contro la sua squadra del cuore, seguito dall'intera famiglia vestita in bianco e celeste sugli spalti. Spalti a cui è passato il figlio Dusan, dopo aver indossato l'aquila sul petto nelle giovanili. La fede per la Lazio è da sempre l'emblema della famiglia Mihajlovic, l'aquila il simbolo del loro amore, il "non mollare mai" il motto della loro vita. Di Padre In Figlio.

Pubblicato alle 15.15 del 16/12 2022