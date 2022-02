Porto, Conceição: "Lazio nel mio cuore, ricordi bellissimi a Roma" - VIDEO

Poco più di 24 ore e la Lazio di mister Sarri scenderà in campo all'Estádio do Dragão in vista della gara di andata di Europa League contro il Porto. Alla vigilia della gara il tecnico Sérgio Conceição ha presentato la sfida in conferenza stampa: "La Lazio per l'esperienza vissuta e per i titoli vinti rappresenta tanto per me, conservo ricordi bellissimi a Roma e per la Lazio provo grande affetto ma questo non conta per la partita di domani. Rappresento l'FC Porto, che è il mio club. Sarà una partita estremamente difficile per noi e per la Lazio ma faremo di tutto per vincere. Dobbiamo tirare fuori il miglior Porto a livello europeo. I pericoli che possono venire dalla Lazio hanno a che fare con il nostro modo di stare in campo".

FELIPE ANDERSON - "Felipe Anderson ha una qualità incredibile. Il suo grosso problema è a livello emotivo. Gli manca un po' di fiducia".

LAZIO - "Sono un tifoso della Lazio, amo da morire Roma. La Lazio mi è rimasta nel cuore, ricordo la Supercoppa nel 1998 dove abbiamo vinto a Torino contro la Juventus. Una squadra e una dirigenza di altissimo livello. Ho visto di recente la partita contro il Milan nonostante la sconfitta mi sono piaciuti i primi 20 minuti. L'importante è vedere i piccoli dettagli e sono sicuro che la Lazio crescerà perché ha un allenatore bravo, d'esperienza e ha individualità che mi piacciono. Sa giocare, sa utilizzare lo spazio dietro la linea difensiva dell'avversario, va bene in profondità. Segna molto, è vero che subisce anche ma ho visto principi molto interessanti".

