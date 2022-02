Porto - Lazio, Pedro: "Possiamo ribaltarla, ma dobbiamo essere concreti"

Serata amara per la Lazio al do Dragão. Un ko in rimonta che lascia comunque aperta la questione per il ritorno. Anche di questo ha parlato Pedro al termine del match, intervenendo alle telecamere di Sky Sport: "Abbiamo fatto un buon primo tempo con possesso palla e creato occasioni, ma dopo aver subito il primo gol per noi è stato difficile rimanere in gara. Su un altro cross laterale abbiamo poi preso il secondo gol. La squadra ha giocato con personalità, la partita è aperta per il ritorno. In un campo difficile abbiamo creato delle occasioni importanti. Penso che davanti ai nostri tifosi possiamo fare una buona partita e ribaltarla. Dobbiamo cercare di più la porta, ma sono due mesi che stiamo giocando bene. Stiamo capendo le idee del mister, dobbiamo essere più concreti e creare di più. Penso che possiamo farlo".

Lo spagnolo è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio: “Peccato per il risultato, abbiamo iniziato bene la gara con un buon possesso palla. Abbiamo creato molte occasioni, il pareggio sarebbe stato giusto. Loro sono una buona squadra, ora è tutto aperto per il ritorno nel nostro stadio con la nostra gente. A Roma dovremo fare una bella gara. Da un un mese giocando bene, dobbiamo essere più concreti davanti alla porta ma stiamo lavorando anche su questo. Oggi abbiamo giocato con personalità in uno stadio difficile".

FALSO NUEVE - “Per me non cambia niente giocare in centro o a destra, non è la mia posizione ma posso farlo e aiutare la squadra. Cambio? Il mister mi ha visto un po' stanco”.

RITORNO - “Oggi voglio ringraziare tutti i tifosi che ci hanno supportato per tutta la gara. Per noi è molto importante che giovedì vengano a sostenerci, per noi sono una forza grandissima”.

UDINESE - “Dobbiamo riposare in fretta perchè ora c’è una gara importante in campionato contro l’Udinese. Dobbiamo rimanere concentrati per cercare la vittoria anche a Udine”.

Pubblicato il 17/02