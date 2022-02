RIVIVI LA DIRETTA - Milan - Lazio, Sarri: "Partita che mi lascia perplesso. Su Immobile..."

La Lazio esce dalla Coppa Italia. Milan sempre in dominio e 4-0 che qualifica i rossoneri per la semifinale contro l'Inter. Il tecnico Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, di seguito la diretta scritta a cura della redazione de Lalaziosiamonoi.it.

Come è possibile passare dalla Lazio vista a Firenze a quella di Milano?

"Difficile da spiegare soprattutto perché la squadra sembrava in un buon momento dal punto di vista fisico, mentale e dell'entusiasmo. È veramente difficile da spiegare. Abbiamo fatto un percorso negli ultimi due mesi che sembrava aver trovato un minimo di continuità, invece siamo ricaduti in pieno nei vecchi difetti che ci hanno accompagnato fino a ottobre".

Difetti che riguardano soprattutto la difesa?

"Non voglio neanche parlare di difetti, di errori della difesa. Ci siamo presentati alla partita scarichi di energie mentali e nervose. Di conseguenza anche scarico fisicamente. Gli avversari sembravano avere avere più benzina di noi in tutte le situazioni. È difficile da capire soprattutto per me che vedo gli allenamenti che stavano diventando di livello veramente elevato. La partita mi ha lasciato veramente perplesso. Non c'è da fare un dramma, tra 65 ore giochiamo un'altra partita importante di campionato. Non ne facciamo un dramma ma analizziamo bene perché ci succedono queste serate di assenza".

Come sta Immobile? È dispiaciuto nel non avere un altro centravanti in rosa?

"Ciro ha preso un colpo sul collo del piede.Ora l'entità è difficilmente valutabile. Vediamo nei prossimi giorni, non dovrebbe essere nulla di particolarmente serio, poi recuperarlo in 60 ore non so se sia possibile. Se recupera meglio oppure troveremo qualche altra soluzione come abbiamo fatto soprattutto a fine dicembre quando Ciro era assente".