FORMELLO - Lazio, Inzaghi gestisce la rosa: Jony a riposo

Poche novità, quasi nessuna rispetto alla seduta andata in scena nella mattinata antecedente. L'unica differenza la fanno l'assenza di Jony, ieri uscito anzitempo per un piccolo problema alla caviglia e il ritorno in gruppo di Patric. Inzaghi lo lascia a riposo, avrà tutto il tempo necessario per recuperare, soprattutto se dovesse essere confermata l'indiscrezione sul rinvio della prossima giornata alla settimana successiva. Oltre allo spagnolo e al lungodegente Lulic non si vedono nemmeno Luis Alberto, ancora in Spagna per un piccolo problema all'inguine riscontrato nel corso della partita col Bologna, Marusic (affaticamento), Lukaku e Acerbi, che sta recuperando dallo stiramento al polpaccio che lo ha fermato prima della gara col Genoa. Inzaghi gestisce le forze dei suoi e al gruppo aggrega anche il giovane Primavera Falbo. Allenamento tecnico-atletico per i calciatori in campo, che lavorano per gran parte sulla gestione del pallone in fase offensiva nelle situazioni di contropiede e di difesa schierata. Domani la ripresa nella mattinata alle ore 11.



Pubblicato ieri alle 16:30