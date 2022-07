Calciomercato Lazio, countdown Romagnoli: domani le visite mediche

Il centrale di Anzio si recherà domani in Paideia per sostenere le visite mediche di rito, poi la firma sul contratto con la Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Romagnoli sta per arrivare a Roma, a breve sarà un nuovo giocatore della Lazio. L'intesa tra le parti è totale, arriverà a Roma per 2,9 milioni di euro più bonus. Il centrale ex Milan firmerà il matrimonio con la società biancoceleste per i prossimi 5 anni: momento sempre sognato sin da quando era bambino. Come già anticipato dalla nostra redazione, Romagnoli si presenterà domani presso la Clinica Paideia per effettuare le visite mediche sportive. L'ultimo step prima di aggregarsi alla sua tanto amata Lazio ad Auronzo di Cadore.