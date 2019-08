Calciomercato Lazio, dalla Scozia spunta Cosgrove

Al lavoro per regalare un attaccante a Simone Inzaghi. La Lazio, a fine agosto, cerca l’ultimo tassello per completare la rosa: un centravanti alto e abile nel gioco aereo. Tante le candidature tra profili di esperienza e giovani di prospettiva. Tra i possibili nomi a sorpresa - riporta la rassegna stampa di Radiosei - dalla Scozia è spuntato quello di Sam Cosgrove, punta classe 1996 dell’Aberdeen. Cresciuto nelle giovanili di Everton e Wigan, è alto 192 centimetri e ha segnato 16 gol in 30 presenze lo scorso anno in Premiership. Quest’anno è partito col botto: doppietta al debutto in campionato nel 3-2 sugli Hearts, gol vittoria ai supplementari degli ottavi di coppa contro il Dundee e sei reti in altrettante partite nelle gare di qualificazione alla prossima Europa League. Un bottino totale di 9 centri (3 sono arrivati su rigore) in 8 presenze. Con i Dons Cosgrove ha un contratto fino al maggio 2022.

