Calciomercato Lazio, esterni cercasi: tutti i nomi da Brandt a Felipe Anderson

RASSEGNA STAMPA - AAA esterni cercasi. È questo il motto principale del calciomercato estivo della Lazio che vuole regalare a Maurizio Sarri giocatori adatti al suo 4-3-3. Sono tanti i nomi che circolano ma su tutti negli ultimi giorni sta prendendo corpo quello di Julian Brandt. L'ex Leverkusen, ora in forza al Borussia Dortmund, viene valutato circa 25-30 milioni dal suo club. Il classe '96 è un vero e proprio talento che però non è riuscito a esprimere al massimo tutte le sue qualità. Verrebbe alla Lazio per rilanciarsi anche se l'investimento da parte del club biancoceleste sarebbe importante.

ALTERNATIVE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei sono diverse le alternative sulla lista di Igli Tare. Filip Kostic sembra ormai sfumato e allora ecco rispuntare Felipe Anderson, anche lui a caccia di riscatto dopo le ultime deludenti stagioni. Tornerebbe subito nella Capitale e anche i tifosi lo riaccoglierebbero a braccia aperte. Proposto anche Callejon che conosce a memoria i dettami tattici di Sarri e si guarda anche in casa Atalanta dove Josip Ilicic è con le valigie in mano. Jovetic invece non ha convinto a causa dei suoi frequenti infortuni mentre si cerca un accordo per la permanenza a Roma di Andreas Pereira con un rinnovo di prestito dal Manchester United. Piace anche Orsolini del Bologna che sarebbe perfetto come esterno destro del 4-3-3. Infine ieri con il Verona la Lazio ha parlato anche di Zaccagni, pupillo del direttore sportivo biancoceleste per il quale il prezzo appare proibitivo. Le opzioni sono tante, alcune low cost altre concretizzabili con investimenti importanti per le quali potrebbe essere necessaria la cessione di un big come Correa.

Pubblicato 24/06

