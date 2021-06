Calciomercato Lazio: offerta dell'Inter per Lazzari, ma l'accordo è lontano

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Inter si prepara a salutare Hakimi. Il laterale marocchino è sempre più vicino al Psg. I nerazzurri, inevitabilmente, sono alla ricerca del sostituto. Tra i nomi favoriti per diventare il nuovo esterno destro dei meneghini c'è sicuramente Manuel Lazzari. L'ex Spal rischia di soffrire più di tutti dal cambio di modulo previsto da Sarri. Niente più 3-5-2, ma Lazio che è pronta a tornare al 4-3-3 o 4-3-1-2. Il numero 29 biancoceleste potrebbe essere in difficoltà nel nuovo schieramento e potrebbe finire tra i "sacrificabili". A Milano sponda nerazzurra Lazzari ritroverebbe Simone Inzaghi che lo ha voluto fortemente a Formello.L'affare, però, al momento è lontano dalla conclusione. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, l'Inter avrebbe offerto 15 milioni di euro per portare l'esterno destro in Lombardia. Cifra nettamente al ribasso rispetto alle aspettative e alla valutazione della Lazio (decisa a chiedere molti milioni in più). L'austerity del club di Zhang non permette ai meneghini di spingersi oltre questa cifra ed è difficile che, visti i rapporti tesi tra le parti, i capitolini possano andare incontro all'Inter. A meno che non si trovi una soluzione alternativa (contropartite o aumento dell'offerta) è difficile a oggi immaginare un'intesa. Il calciomercato, però, è ancora lungo e le sorprese possono essere dietro l'angolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 23/06

Calciomercato Inter: non solo Lazzari, ecco gli altri nomi per il dopo Hakimi

Calciomercato Lazio, Torreira si avvicina: intesa sull'ingaggio

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE