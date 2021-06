Calciomercato Inter: non solo Lazzari, ecco gli altri nomi per il dopo Hakimi

CALCIOMERCATO INTER - L'Inter inizia a guardarsi intorno. Con Hakimi sempre più vicino al Psg, i nerazzurri iniziano a pensare alla sua sostituzione. I meneghini hanno fatto un tentativo per Manuel Lazzari della Lazio, ma il biancoceleste non è l'unico nome sulla lista. Secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbero altri tre candidati. Ecco cosa ha rivelato l'esperto di calciomercato a Sky Sport: "Una volta che Hakimi andrà al Psg non ci sarà fretta. Ci sarà una sorta di pausa di riflessione anche per evitare di sovrapagare il sostituto. Nella lista dell'Inter c'è Denzel Dumfries, calciatore olandese che ha costi elevati. C'è Bellerin dell'Arsenal che ha fatto molto bene in Inghilterra. C'è soprattutto Zappacosta, calciatore che la società vorrebbe provare a prendere a condizioni favorevoli con il passare dei giorni". Tanti nomi e il tentativo di aspettare per cercare le condizioni più favorevoli per sostituire al meglio Hakimi senza peggiorare la difficile situazione economica dei nerazzurri.

