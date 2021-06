Calciomercato Lazio, si lavora per la conferma di Andreas Pereira: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è al lavoro per confermare Andreas Pereira. Il numero 7 brasiliano ha vissuto una stagione con poche luci e tanta panchina. Il feeling con Inzaghi non è mai esploso e il giocatore ha spesso faticato a ritagliarsi uno spazio. L'addio del piacentino e l'arrivo di Maurizio Sarri potrebbe cambiare le carte in tavola con il tecnico toscano d'adozione che considera il ragazzo di Duffel un calciatore molto interessante. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, sarebbe stato lo stesso Sarri a chiedere la conferma del calciatore per testarlo con i suoi schemi. La Lazio avrebbe quindi immediatamente riallacciato i rapporti con il Manchester United, proprietario del cartellino del trequartista, per cercare di strappare la permanenza del 25enne a Formello. L'ipotesi su cui si sta lavorando è quella di un altro prestito con un diritto oppure obbligo di riscatto legato a determinati parametri. La trattativa è in corso e si spera che si possa trovare un accordo. Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore che più volte ha lanciato segnali d'amore verso la Lazio e la città di Roma, ma è chiaro che molto dipenderà anche dal progetto che Sarri gli illustrerà. Se dovesse scattare la scintilla, mancata completamente la stagione scorsa, la strada per la permanenza della Capitale di Andreas Pereira potrebbe essere in discesa.

Pubblicato il 21/06

