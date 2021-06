Calciomercato Lazio, Torreira si avvicina: intesa sull'ingaggio

CALCIOMERCATO LAZIO - Lucas Torreira si avvicina alla Lazio. Il centrocampista è in cima ai desideri dei biancocelesti e di Maurizio Sarri che lo immagina come fulcro del suo 4-3-3. Nonostate la candidatura di Basic, l'ex Sampdoria resta il prescelto. Regista che abbina piedi raffinati e polmoni d'acciaio e avrà il compito di sviluppare il gioco della squadra disegnata dal tecnico. Una trattativa nata nei giorni scorsi e che con il passare delle ore è entrata nel vivo. In attesa di arrivare a un accordo con l'Arsenal, il club biancoceleste ha trovato l'intesa con il calciatore. Torreira, pur di tornare in Italia e di sposare il progetto biancoceleste, è pronto ad abbassarsi l'ingaggio. Come raccolto in escusiva dalla nostra redazione, l'uruguayano andrebbe a guadagnare 3 milioni più bonus a stagione. Uno stipendio inferiore a quello che i Gunners gli garantiscono (3.5 più benefit all'anno). In casa biancoceleste filtra ottimismo sulla possibilità che l'affare vada in porto. Va trovata la fumata bianca con gli inglesi, ma la volontà e l'accordo con il calciatore potrebbero essere assi nella manica nella trattativa.

Pubblicato il 23/06

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.