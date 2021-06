Calciomercato Lazio, torna di moda Zaccagni: ma è una pista complicata

CALCIOMERCATO LAZIO - Prosegue il casting per le corsie. Per plasmare la squadra verso il 4-3-3 di Sarri, la Lazio ha bisogno di almeno due colpi sulle fasce. In rosa non ci sono ali di ruolo e il sacrificio di Correa potrebbe portare a qualche nuovo colpo sul mercato. Come appreso dalla nostra redazione, nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Mattia Zaccagni. Durante il contatto telefonico per Lovato, il club biancoceleste ha chiesto informazioni per il calciatore classe 1995. Come nel caso del difensore centrale, anche qui l'ostacolo più difficile da superare è quello del prezzo del cartellino. La società veneta, infatti, non fa sconti neanche per il numero 20 e chiede una somma che si avvicini ai 25 milioni di euro. Zaccagni piace molto sia a Tare che a Sarri, ma la pista per arrivare all'esterno ex Cittadella è davvero complicata da percorrere.

