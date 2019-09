Immobile, ag: "Napoli? In passato c'è stato qualcosa, ma ora solo Lazio"

Dopo la Lazio, Ciro Immobile segna anche in Nazionale. "Mi sono tolto un peso grande": è sollevato, il centravanti biancoceleste, dopo la partita contro la Finlandia. Non segnava dal 5 settembre 2017, con la maglia azzurra: dalla sfida contro Israele. Il grande momento dell'attaccante laziale non poteva che rinverdire vecchi rimpianti, a Napoli, dove assistere all'esplosione di Ciro lontano dalla città partenopea un po' fa male ad alcuni tifosi azzurri. Ma Immobile ha sposato la Lazio, il suo popolo e il suo club se lo tengono ben stretto: "Ciro nutre affetto per il Napoli, in passato non nego che ci sia stato qualcosa. Ora però è il momento di andare avanti, sono convinto che la Lazio possa fare una buonissima stagione", ha commentato il suo agente, Marco Sommella, ai microfoni di Radio Marte. L'amore con la prima squadra della Capitale, insomma, è destinato a durare ancora a lungo.

Pubblicato il 10/09 alle ore 20:10

LAZIO, REPORT DA FORMELLO

LAZIO, RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

TORNA ALL'HOMEPAGE