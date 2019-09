Lazio, rimpianto Auriemma: "Con 12 mln potevamo prendere Immobile!"

Per alcuni tifosi del Napoli, Ciro Immobile rappresenta un grosso rimpianto. Alla Lazio è tornato ai vecchi fasti dopo stagioni deludenti, e alla luce della spesa del club biancoceleste - tutto sommato minima, per un bomber di razza come lui -, l'affare è risultato essere uno dei più vantaggiosi. E alcuni sostenitori partenopei si mangiano le mani. Tra questi, c'è il cronista sportivo e accanito tifoso azzurro Raffaele Auriemma: "Con 12 milioni avresti preso Immobile! - ha dichiarato sulle frequenze di Radio Marte, durante l'intervista all'agente di Immobile, Sommella -. Grande bomber, 'cazzimmoso'! Poi gioca in una grande squadra come la Lazio che viene sottovalutata, ma è una squadra da cui guardarsi con grande attenzione”.

Pubblicato il 10 settembre alle ore 20.22