Lazio, Cataldi: "Insieme lavoriamo bene. Nazionale? Prima il biancoceleste"

Al termine dell'amichevole tra Lazio e Top 11 del Cadore, stravinta dai biancocelesti per 12-0, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Danilo Cataldi: "Il ritiro va bene, è una parte fondamentale per la preparazione agli impegni che contano. Stiamo lavorando bene, continuiamo così. I ritiri si affrontano sempre alla stessa maniera, si lavora. Qua si sta più freschi rispetto che a Roma e si lavora meglio, siamo tranquilli perché ci conosciamo tutti dato che il gruppo non è cambiato tantissimo negli ultimi due-tre anni. Nazionale? Non ci pensiamo, penso a lavorare bene qui e a fare sempre meglio. Quello che verrà sarà in più ma passerà dalla Lazio. Primo ritiro da papà? Mio figlio e mia moglie sono passati a trovarmi, sono contento".

Pubblicato il 17-7 alle 18.39