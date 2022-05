Lazio, dalla difesa al nuovo Lucas Leiva: tutti gli obiettivi di mercato

Pubblicato il 5/05

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - E' la prima volta che in una sessione di calciomercato, la Lazio si trova costretta a sostituire così tanti titolari. Si prospetta una mini rivoluzione in casa Lazio in un'estate che si annuncia caldissima in chiave calciomercato. Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi e Lucas Leiva sono praticamente certi dell'addio a fine stagione. La società biancoceleste dovrà intervenire per sostituirli. Servirà un primo portiere di assoluta affidabilità, almeno due difensori centrali che piacciono a Sarri, un terzino sinistro di ruolo e l'erede di Leiva in mezzo al campo. Poi c'è da monitorare la situazione Milinkovic corteggiato da diversi top club europei. Se il Sergente dovesse partire, il preferito per sostituirlo sarebbe Loftus-Cheek del Chelsea. Pista tutta in salita anche perché percepisce un ingaggio da 3,5 milioni. Qualche mossa andrà fatta anche in attacco per dare nuove risorse al Comandante creando dei validi ricambi a Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson. Pedro, 35 anni a luglio, dovrà essere gestito senza essere considerato un titolare fisso.