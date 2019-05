Lazio, futuro in bilico per Cataldi. L'ag.: "Ancora niente rinnovo"

Con la Lazio, Cataldi, ha vissuto una stagione di grandi emozioni. Nonostante il suo impiego sul campo non sia stato troppo elevato (11 presenze in campionato, 6 in Europa League, con 899' minuti sul prato verde in totale), nella sua mente - e in quella dei tifosi - rimangono impresse immagini indelebili: il gol nel derby, ad esempio. Il centrocampista biancoceleste ha un contratto che scade nel 2020, la società potrebbe proporre un rinnovo con relativo aumento di stipendio. In esclusiva ai nostri microfoni, l'agente del giocatore Giuseppe Riso ha dichiarato: "Al momento non abbiamo parlato di nulla con la società". Il calciomercato aprirà a breve la calda finestra estiva. Quale sarà il suo futuro? Alcune squadre avevano già mostrato il proprio interesse per Cataldi. Il Sassuolo, prima dell'inizio dell'ultima stagione, aveva richiesto il giocatore: Lotito voleva 8 milioni, non se ne fece nulla. Anche la Fiorentina, quando ancora Pioli occupava la panchina viola, aveva provato a inserirsi per aggiudicarsi il centrocampista. Da non dimenticare poi il Lecce, reduce da una promozione in Serie A. Il rapporto tra Cataldi e Liverani è buono, chissà che il club non pensi proprio a Danilo per rinforzare la rosa e affrontare al meglio la massima serie. Il calciomercato chiarirà le cose. Tutto dipenderà anche dalla sorte di Inzaghi. Il mister piacentino ha sempre tenuto in gran considerazione il giocatore. L'arrivo di un nuovo tecnico potrebbe cambiare le carte in tavola. Al momento, Cataldi rimane un giocatore della Lazio

Pubblicato il 24 maggio 2019 alle ore 14:00