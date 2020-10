Lazio - Inter, Lazzari: "Serviranno intensità e qualità. Con l'Atalanta risultato bugiardo"

Poche ore separano la Lazio dal fischio d'inizio della terza giornata di campionato, contro l'Inter. C'è bisogno di rialzarsi dopo la sconfitta contro l'Atalanta e in questo senso vanno le parole di Manuel Lazzari, riportate nel match program stilato dalla Lazio in vista della partita: "Il mister ci ha fatto rivedere degli spezzoni della gara giocata contro l'Atalanta. Siamo consapevoli di ciò che non è andato, ma il risultato non rispecchia ciò che si è visto sul campo. Abbiamo creato tanto, circa 6-7 occasioni da rete contro una grande squadra. Siamo consapevoli della forza che abbiamo, ma dobbiamo migliorare su alcuni aspetti. Siamo comunque prontissimi. Inter? Siamo ancora alla terza giornata. siamo all'inizio, ma la gara vale sempre tre punti e sarà importante come il match dello scorso anno. Sappiamo che affronteremo una grande squadra che ogni anno acquista giocatori di livello, sarà ancora più difficile rispetto allo sorso anno ma la Lazio ha le qualità per mettere in difficoltà i nerazzurri. Si sfideranno due squadre con lo stesso identico modulo, sappiamo che avremo tanti duelli singoli in campo. Dovremo essere bravi a giocare con la stessa intensità e con la stessa qualità. Solo in questo modo riusciremo a portare a casa un risultato positivo".

