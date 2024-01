Lazio, la carica dei tifosi a Formello: "Bisogna vincere" - FOTO&VIDEO

Fonte: Dai nostri inviati Daniele Rocca e Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 15:25 - Compleanno della Lazio e viglia del derby. E' un giorno importante dalle parti di Formello dove la Prima Squadra della Capitale prepara la stracittadina valida per i quarti di Coppa Italia. Inizia l'allenamento agli ordini di mister Sarri che entra in campo e saluta i circa mille tifosi che hanno preso d'assalto il centro sportivo. "Bisogna vincere" e "Vogliamo undici leoni", i cori che si alzano dalla tribuna. La gente laziale suona la carica a poche ore da un match importantissimo, sciarpe, bandiere e fumogeni al vento. Adesso tocca ai ragazzi di Sarri.

La Lazio chiama i tifosi a rapporto. In questo giorno speciale, in cui si festeggia il centoventiquattresimo anniversario dalla fondazione e che è anche vigilia per il derby di Coppa Italia, la società ha deciso di aprire le porte di Formello al popolo biancoceleste, offrendogli la possibilità di assistere alla seduta pomeridiana, in programma alle ore 15.00, e caricare la squadra in vista della stracittadina di domani. Un omaggio del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Angelo Fabiani in accordo con lo staff di Sarr. L'ingresso al centro sportivo è stato adibito da Via della Selvotta.