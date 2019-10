PAGELLE - Fiorentina - Lazio, Ciiirooo Ciiirooo! Luis da "Mago", bentornato Lukaku

STRAKOSHA 5,5: Chiesa lo fulmina sul primo palo, botta secca e precisa. Gli si rimprovera il mancato coraggio sulle uscite alte: al Franchi viene “sgridato” da Acerbi un secondo dopo il calcione in faccia ricevuto da Lulic per sventare un corner.

PATRIC 6,5: Una bella partita dal punto di vista tecnico, permette alla Lazio di manovrare in modo pulito da quella parte. Sufficienza piena.

ACERBI 6,5: Leiva viene braccato, così si trasforma tocca tantissimi palloni trasformandosi nel regista basso di Inzaghi. In fase difensiva non molla un centimetro, è una novità?

RADU 5,5: Lascia spazio a Chiesa in area, gli permette di calciare di prima intenzione all’angolino: c’è la bravura dell’avversario, ma anche una concessione generosa. L’unica sbavatura della gara, peccato sia pesante.

LAZZARI 6,5: Di corsa dalla Scozia. Dal Celtic Park al Franchi non ha mai frenato, almeno fino all’intervallo: per fermarlo devono usare le maniere cattive, quelle che con un arbitro attento comporterebbero un rigore sacrosanto.

MILINKOVIC 5,5: Una serata no, conclusa con un cambio anticipato per qualche pallone perso di troppo. L’utilità maggiore sui calci piazzati a sfavore, due volte ci mette il capoccione per contrastare quelli che salgono in area. Comunque poca roba per uno come lui.

Dal 54’ PAROLO 6: Non è stata una settimana facile per lui, dentro per aggiungere corsa nella fase finale del match.

LEIVA 6: L’inizio è un po’ impacciato, viene marcato dai calciatori di Montella, lo fanno respirare poco o nulla. Cresce con lo scorrere dei minuti, chiude la partita a denti stretti perché non al meglio fisicamente.

LUIS ALBERTO 7: Più fresco dei compagni, l’ossigeno è soprattutto in testa. Fa girare la squadra con intelligenza, detta i tempi degli affondi, è tra i migliori in campo perché fa correre il pallone prima ancora che le gambe. Direttore d’orchestra con la bacchetta magica. Nei minuti di recupero dal suo destro arriva il rigore del possibile 3-1.

LULIC 6: Nella ripresa si rifà di 45 minuti confusionari: una bella diagonale per chiudere su Lirola a colpo sicuro e poi una bordata da fuori respinta da Dragowski.

Dal 61’ LUKAKU 7: Finalmente, bentornato in campo: un ritorno da protagonista, riconquista il pallone e poi mette dentro con il sinistro il cross che chiede a Ciro "ti prego, decidi la partita". Discesa vincente anche per guadagnare il rigore poi fallito.

CORREA 7: Stavolta è freddo e porta la Lazio avanti: dribbling su Dragowski, facile facile l’appoggio in rete perché il grosso l’ha fatto poco prima nel saltarlo. Peccato per il raddoppio sciupato da pochi metri. Non ci sarà il rammarico a fine partita.

Dal 78’ CAICEDO 5,5: Fallisce il penalty della tranquillità. Fa correre una trentina di secondi da infarto a tutti i tifosi della Lazio.

IMMOBILE 7,5: Un assist e un gol, sarebbero stati due se avesse tirato il rigore nel finale. Che deve fare di più un attaccante? Manda in porta Correa, poi di testa infila in porta un pallone che pesa almeno quanto i due tiri dal dischetto segnati contro l’Atalanta. Sta trascinando la Lazio, sta tenendo in piedi la stagione e gli obiettivi. Dieci gol in neanche nove giornate di campionato.

ALL. INZAGHI 6,5: Una vittoria al Franchi, niente male. Lascia Luis Alberto arretrato e lo spagnolo lo ripaga con una super-gara, rispolvera Lukaku e il belga diventa l’assist-man risolutivo. Per fortuna l’errore di Caicedo dal dischetto non costa come a Bologna quello di Correa…

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6,5; Milenkovic 5,5, Pezzella 5,5, Caceres 5,5 (Ranieri 5); Lirola 6 (Sottil 6), Pulgar 5,5, Badelj 5, Castrovilli 6, Dalbert 5,5; Chiesa 6,5, Ribery 6,5. All.: Montella 5,5.

