PAIDEIA - Lazio, controlli per Marusic: ci prova per il Sassuolo - FT&VD

Controlli per Adam Marusic, sta provando il recupero per la trasferta con il Sassuolo. Il quadro clinico sarà più chiaro oggi dopo gli accertamenti svolti in Paideia. Il montenegrino ha appena raggiunto la clinica per una risonanza al flessore della coscia sinistra. Aveva riportato uno stiramento di primo grado il giorno dopo la trasferta di San Siro. Ora prova a rientrare tra i convocati di domenica. Potrebbe farcela. Inzaghi attende il suo ritorno in gruppo.

Pubblicato il 20-11 alle 08.10