RIVIVI LA DIRETTA - Inzaghi: "Turnover? Quest'anno abbiamo fatto altre scelte. Su Jony..."

La Lazio è ufficialmente eliminata dall’Europa League. Ai biancocelesti va tutto male: una doppietta di Gnagnon pregiudica il risultato al Roazhon Park ed anche in Romania le cose non vanno meglio, con il Cluj che si impone 2-0 sul Celtic. L’armata di Inzaghi termina dunque al penultimo posto il percorso nell’attuale edizione del torneo. A qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro, l’allenatore della Lazio è intervento in conferenza stampa:

"Sapevamo che il nostro percorso in Europa era terminato. C’era qualche speranza, potevamo avere un approccio migliore. Il secondo tempo sembrava essere diverso, dopo cinque minuti è arrivato il gol del Cluj, e poi abbiamo pensato a non farci male. Non usciamo per la partita qui a Rennes. Scelte? Quest'anno abbiamo alternato un po’ di più, abbiamo salvaguardato qualche giocatore importante. So che non possono giocare tre partite a settimana per tre mesi. Jony? Non è semplice quando coloro che non giocano spesso vengono chiamati in causa. È molto voglioso, ha fatto bene in determinate partite, in altre meno. Va aspettato, come Vavro e Adekanye. A gennaio non sarà semplice, prima dobbiamo finire queste due partite, poi ci sarà la Coppa Italia, ci saranno tante partite. Quest'anno abbiamo fatto altre scelte, pensavamo di poter andare avanti senza problemi. In determinati casi abbiamo pagato a caro prezzo degli episodi".

Pubblicato ieri alle 21:25