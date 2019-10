RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Ci serviva una gara così". E su Lukaku...

La Lazio vince con fatica al Franchi di Firenze e conquista tre punti fondamentali per la sua classifica. A decidere la sfida le reti di Correa e Immobile, che fissano il risultato sul 2-1. Segui la diretta scritta de la conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine della sfida contro la Fiorentina.



Lazio bella e di carattere?



Si avevo chiesto una gara così ai ragazzi e sono stati bravissimi. Stamattina abbiamo avuto l'allenamento più importante. Nelle ore scorse abbiamo lavorato molto al video perchè dovevamo recuperare energie. Ero molto sereno comunque, la squadra aveva fatto bene precedentemente anche se non aveva portato a casa quanto doveva.



Ora i rigori li tirerà sempre Immobile?



Ho parlato con Ciro. Lui ha voluto farlo tirare a Caicedo perché lui è importante per noi. Si sentiva di fare questo gesto verso di lui. Fortunatamente mancava poco alla fine e abbiamo portato a casa i tre punti.

Cosa ne pensi degli episodi della gara?



Già domenica con l'Atalanta non ne ho parlato. Col Var abbiamo fatto scuola due anni fa. Guida e Mazzoleni sono delle garanzie, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. C'era un rigore sacrosanto su di noi, però non ho pensato a quello ma soltanto alla gara. I quindici punti che abbiamo non rispecchiano quanto abbiamo prodotto in queste gare. Dobbiamo condurre le gare come oggi, alla lunga i fatti ci daranno ragione.



Quanto pesa questa vittoria?



Avevamo bisogno di una partita importante per muovere la classifica. Io ero tranquillo perchè vedo la squadra come si allena in campo. A Glasgow ha fatto una grande gara.



Il rientro di Lukaku. Come si è comportato con lui in questi mesi?



Ho un ottimo rapporto con lui. Due anni fa ci ha dato una grande mano, poi ha avuto una doppia operazione ai tendini del ginocchio. Ho dovuto escluderlo per un po' di tempo. Si è messo a lavorare intensamente con grande testa. Già con l'Atalanta stavo per metterlo in campo. Se continua così può diventare una risorsa importante, aumenterà man mano il suo minutaggio.

